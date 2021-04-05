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Тюрьма за фото в соцсетях и 60 тысяч за маску: сколько стоит нарушить законы в ОАЭ

5 апреля 2021, 19:30
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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Несколько девушек устроили голую фотосессию на балконе гостиницы в Дубае. Об этом узнали местные власти и потребовали наказать натурщиц. Теперь им грозит крупный штраф и тюремное заключение. Чего не стоит делать туристам, чтобы не попасть за решётку и не заплатить крупный штраф, выяснял Лайф.

Популярность девушек, позировавших голыми на балконе гостиницы Dubai Marina, не заставила себя долго ждать. Очевидцы сняли на видео их фотосессию в стиле ню и выложили в Сеть, после чего ролик мгновенно стал вирусным и добрался даже до властей в Дубае. К моделям приехала полиция. Им светит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей) и тюремное заключение на срок до шести месяцев. Материалы дела уже передали в местную прокуратуру для дальнейших разбирательств.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов рассказал Лайфу, что сейчас Эмираты стали более либеральными в отличие от своих соседей. Однако, по словам учёного, есть неукоснительные правила, которым подчиняются все — вне зависимости от материального положения и социального статуса.

Алкоголь

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В ОАЭ строго относятся к распитию алкоголя и соответствующему контингенту. За это можно сесть в тюрьму на полгода или, если повезёт, заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. А можно получить и то и другое.

Спиртное можно употреблять в барах, ресторанах, дома или в номере отеля. Однако купить алкоголь можно в любом эмирате, кроме Шарджи. А, к примеру, в Дубае для покупки спиртного продавец оформит туристическую лицензию по паспорту.

Мат и жесты

Гид Елена рассказала Лайфу, что публично ругаться в ОАЭ запрещено и использование ругательных слов считается преступлением. Эмираты очень консервативны в том, что касается нецензурных выражений, причём речь идёт не только о ругательствах, произнесённых вслух, но и о письменной речи (например, в социальных сетях и даже в мессенджерах в личной переписке). Строго относятся и к жестам.

Публично ругаться в ОАЭ запрещено, использование ругательных слов считается преступлением. Оскорбления наказываются лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере 10 тысяч дирхамов (около 200 тысяч рублей). А вот показав средний палец, можно оказаться депортированным. Это касается и отправки смайлов с разными жестами, — говорит Елена.

Штрафы за езду на авто

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

В Эмиратах строго относятся и к езде на личном транспорте. Например, проезд на красный свет грозит штрафом в 20 тысяч рублей и конфискацией автомобиля на 30 дней. Столько же заплатит нарушитель, не пропустивший карету скорой помощи или решивший устроить обгон по обочине, рассказывает организатор в Дубае Ася.

Около 10 тысяч рублей заплатит водитель за то, что не пропустил пешеходов в предназначенных для этого местах, и за остановку на пешеходном переходе. Если авто управляет водитель в нетрезвом виде, он может заплатить штраф около 400 тысяч рублей. А за управление авто без водительского удостоверения — от 20 до 120 тысяч рублей, — рассказывает Ася.

Фото

В ОАЭ очень строго относятся к сохранению частной жизни граждан. Поэтому фотографировать кого-либо без их ведома или согласия запрещено. Публикация фото или видео без согласия человека, который там изображён, также запрещено.

Помимо людей в стране запрещено делать снимки правительственных зданий, военных объектов, судов и дворцов, рассказывает фотограф Екатерина.

Лучше всегда и везде спрашивать разрешения и ни в коем случае не фотографировать вблизи женщин-арабок. Кроме того, запрещена съёмка с дрона. При несоблюдении этих правил могут оштрафовать или отобрать камеру, — добавила Екатерина.

Ещё в ОАЭ есть закон "О киберпреступности", говорит организатор различных мероприятий в Дубае Ася. Запрещено снимать людей без согласия и делать публикации этих фото в Интернете. За это могут посадить в тюрьму на полгода и более. Кроме того, нарушитель ещё заплатит штраф в размере 3–10 миллионов рублей, отмечает Ася.

Грязная машина

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ездить на грязной машине в Эмиратах запрещено. Штрафы для тех, кто пропустил визит на мойку, могут составить до 60 тысяч рублей.

Считается, что грязные машины портят имидж города, поэтому за это можно получить штраф. Но за мойку машины в неположенном месте тоже есть штраф. Мыть авто у себя во дворе запрещено. Этим нужно заниматься в специально отведённых местах, — отмечает гид Елена.

Отсутствие маски

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

С ковид-диссидентами в Дубае борются высокими штрафами. По словам Аси, за отсутствие маски положен штраф в размере 60 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф удваивается. За третье нарушение возможен приговор к тюремному заключению на шесть месяцев и (или) штраф до двух миллионов рублей.

По факту полиция не штрафует нарушителей сразу. Вначале требуют надеть маску. И если маски нет с собой или человек начинает спорить с полицейскими и качать права, то тогда штрафуют. Полицейские редко дежурят на улицах, но периодически устраивают рейды по отлову нарушителей. Поэтому помните два правила. Первое — маску всегда иметь с собой. Второе — если полицейский сделал замечание, тогда срочно надевайте и никаких пререканий, — рассказывает организатор мероприятий.

Проявление чувств на публике

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Этикет в ОАЭ запрещает проявлять свои чувства публично. Парам разрешено ходить за руку или обнять за плечо, но не более того. Это правило действует во всех эмиратах и в отношении законных супругов в том числе.

Запрещено публично: целоваться взаимно или целовать партнёра, обнимать за интимные части тела или за живот. Случаи арестов за эти нарушения редкие, но периодически бывают. В случае нарушения может применяться статья 358 УК ОАЭ "Публичный непристойный поступок". Однако по таким случаям уже много лет никого в тюрьму не сажали. Обычно полицейский просто предупреждает нарушителей. В редких случаях могут препроводить в участок, где придётся побыть "гостями" несколько часов, — рассказала организатор мероприятий в Дубае.

Внешний вид

Представительницам слабого пола запрещено носить вызывающую, полупрозрачную одежду. Также запрещено загорать и купаться топлес. В открытых купальниках туристам можно находиться не на всех пляжах. Кроме того, выходить за пределы пляжа в купальниках запрещено. В противном случае за откровенный наряд придётся заплатить, а ещё за отказ и за решётку попасть.

Метро и автобусы

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В общественном транспорте нельзя жевать жвачку и употреблять пищу. Кроме того, нарваться на штраф можно в том случае, если турист сел не в тот вагон. В метро есть три типа вагонов и частей вагонов: серебряные (обычные), золотые (повышенной комфортности) и розовые (только для женщин и детей). За проезд в неположенном вагоне можно получить штраф в размере 2000 рублей. А в автобусе можно заплатить штраф за безбилетный проезд.

Помимо штрафов в ОАЭ строго относятся к провозу некоторых вещей.

С собой запрещено провозить наркотики, лазерные ручки с красным светом, фальшивую и поддельную валюту, пиратский контент, предметы, используемые в чёрной магии и колдовстве, оружие, боеприпасы, а также вещества, содержащие ядерные частички, — говорит Ася.

К провозу также запрещены некоторые живые животные, особенно свиньи, агрессивные породы собак. Запрет распространяется на каменные скульптуры, принадлежности для азартных игр, нейлоновые рыболовные сети, публикации и предметы искусства, которые противоречат исламским ценностям, и мак.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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