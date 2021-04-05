Тюрьма за фото в соцсетях и 60 тысяч за маску: сколько стоит нарушить законы в ОАЭ

Несколько девушек устроили голую фотосессию на балконе гостиницы в Дубае. Об этом узнали местные власти и потребовали наказать натурщиц. Теперь им грозит крупный штраф и тюремное заключение. Чего не стоит делать туристам, чтобы не попасть за решётку и не заплатить крупный штраф, выяснял Лайф.

Популярность девушек, позировавших голыми на балконе гостиницы Dubai Marina, не заставила себя долго ждать. Очевидцы сняли на видео их фотосессию в стиле ню и выложили в Сеть, после чего ролик мгновенно стал вирусным и добрался даже до властей в Дубае. К моделям приехала полиция. Им светит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей) и тюремное заключение на срок до шести месяцев. Материалы дела уже передали в местную прокуратуру для дальнейших разбирательств.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов рассказал Лайфу, что сейчас Эмираты стали более либеральными в отличие от своих соседей. Однако, по словам учёного, есть неукоснительные правила, которым подчиняются все — вне зависимости от материального положения и социального статуса.

Алкоголь

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В ОАЭ строго относятся к распитию алкоголя и соответствующему контингенту. За это можно сесть в тюрьму на полгода или, если повезёт, заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. А можно получить и то и другое.

Спиртное можно употреблять в барах, ресторанах, дома или в номере отеля. Однако купить алкоголь можно в любом эмирате, кроме Шарджи. А, к примеру, в Дубае для покупки спиртного продавец оформит туристическую лицензию по паспорту.

Мат и жесты

Гид Елена рассказала Лайфу, что публично ругаться в ОАЭ запрещено и использование ругательных слов считается преступлением. Эмираты очень консервативны в том, что касается нецензурных выражений, причём речь идёт не только о ругательствах, произнесённых вслух, но и о письменной речи (например, в социальных сетях и даже в мессенджерах в личной переписке). Строго относятся и к жестам.

— Публично ругаться в ОАЭ запрещено, использование ругательных слов считается преступлением. Оскорбления наказываются лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере 10 тысяч дирхамов (около 200 тысяч рублей). А вот показав средний палец, можно оказаться депортированным. Это касается и отправки смайлов с разными жестами, — говорит Елена.

Штрафы за езду на авто

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В Эмиратах строго относятся и к езде на личном транспорте. Например, проезд на красный свет грозит штрафом в 20 тысяч рублей и конфискацией автомобиля на 30 дней. Столько же заплатит нарушитель, не пропустивший карету скорой помощи или решивший устроить обгон по обочине, рассказывает организатор в Дубае Ася.

— Около 10 тысяч рублей заплатит водитель за то, что не пропустил пешеходов в предназначенных для этого местах, и за остановку на пешеходном переходе. Если авто управляет водитель в нетрезвом виде, он может заплатить штраф около 400 тысяч рублей. А за управление авто без водительского удостоверения — от 20 до 120 тысяч рублей, — рассказывает Ася.

Фото

В ОАЭ очень строго относятся к сохранению частной жизни граждан. Поэтому фотографировать кого-либо без их ведома или согласия запрещено. Публикация фото или видео без согласия человека, который там изображён, также запрещено.

Помимо людей в стране запрещено делать снимки правительственных зданий, военных объектов, судов и дворцов, рассказывает фотограф Екатерина.

— Лучше всегда и везде спрашивать разрешения и ни в коем случае не фотографировать вблизи женщин-арабок. Кроме того, запрещена съёмка с дрона. При несоблюдении этих правил могут оштрафовать или отобрать камеру, — добавила Екатерина.

Ещё в ОАЭ есть закон "О киберпреступности", говорит организатор различных мероприятий в Дубае Ася. Запрещено снимать людей без согласия и делать публикации этих фото в Интернете. За это могут посадить в тюрьму на полгода и более. Кроме того, нарушитель ещё заплатит штраф в размере 3–10 миллионов рублей, отмечает Ася.

Грязная машина

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Ездить на грязной машине в Эмиратах запрещено. Штрафы для тех, кто пропустил визит на мойку, могут составить до 60 тысяч рублей.

— Считается, что грязные машины портят имидж города, поэтому за это можно получить штраф. Но за мойку машины в неположенном месте тоже есть штраф. Мыть авто у себя во дворе запрещено. Этим нужно заниматься в специально отведённых местах, — отмечает гид Елена.

Отсутствие маски

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С ковид-диссидентами в Дубае борются высокими штрафами. По словам Аси, за отсутствие маски положен штраф в размере 60 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф удваивается. За третье нарушение возможен приговор к тюремному заключению на шесть месяцев и (или) штраф до двух миллионов рублей.

— По факту полиция не штрафует нарушителей сразу. Вначале требуют надеть маску. И если маски нет с собой или человек начинает спорить с полицейскими и качать права, то тогда штрафуют. Полицейские редко дежурят на улицах, но периодически устраивают рейды по отлову нарушителей. Поэтому помните два правила. Первое — маску всегда иметь с собой. Второе — если полицейский сделал замечание, тогда срочно надевайте и никаких пререканий, — рассказывает организатор мероприятий.

Проявление чувств на публике

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Этикет в ОАЭ запрещает проявлять свои чувства публично. Парам разрешено ходить за руку или обнять за плечо, но не более того. Это правило действует во всех эмиратах и в отношении законных супругов в том числе.

— Запрещено публично: целоваться взаимно или целовать партнёра, обнимать за интимные части тела или за живот. Случаи арестов за эти нарушения редкие, но периодически бывают. В случае нарушения может применяться статья 358 УК ОАЭ "Публичный непристойный поступок". Однако по таким случаям уже много лет никого в тюрьму не сажали. Обычно полицейский просто предупреждает нарушителей. В редких случаях могут препроводить в участок, где придётся побыть "гостями" несколько часов, — рассказала организатор мероприятий в Дубае.

Внешний вид

Представительницам слабого пола запрещено носить вызывающую, полупрозрачную одежду. Также запрещено загорать и купаться топлес. В открытых купальниках туристам можно находиться не на всех пляжах. Кроме того, выходить за пределы пляжа в купальниках запрещено. В противном случае за откровенный наряд придётся заплатить, а ещё за отказ и за решётку попасть.

Метро и автобусы

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В общественном транспорте нельзя жевать жвачку и употреблять пищу. Кроме того, нарваться на штраф можно в том случае, если турист сел не в тот вагон. В метро есть три типа вагонов и частей вагонов: серебряные (обычные), золотые (повышенной комфортности) и розовые (только для женщин и детей). За проезд в неположенном вагоне можно получить штраф в размере 2000 рублей. А в автобусе можно заплатить штраф за безбилетный проезд.

Помимо штрафов в ОАЭ строго относятся к провозу некоторых вещей.

— С собой запрещено провозить наркотики, лазерные ручки с красным светом, фальшивую и поддельную валюту, пиратский контент, предметы, используемые в чёрной магии и колдовстве, оружие, боеприпасы, а также вещества, содержащие ядерные частички, — говорит Ася.

К провозу также запрещены некоторые живые животные, особенно свиньи, агрессивные породы собак. Запрет распространяется на каменные скульптуры, принадлежности для азартных игр, нейлоновые рыболовные сети, публикации и предметы искусства, которые противоречат исламским ценностям, и мак.

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