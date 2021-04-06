Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов. За год он совершил феноменальный скачок, увеличив активы сразу на 13,8 млрд. Это позволяет предпринимателю занимать 112-ю строчку мирового рейтинга. В международном рейтинге Дуров указан как представитель ОАЭ. Второе место среди богачей страны занимает уроженец Индии, основатель компании – владельца торговых сетей LuLu Group International Юсуфф Али. Его капитал — 4,8 млрд долларов.