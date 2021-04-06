Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes
В международном рейтинге он указан как представитель Объединённых Арабских Эмиратов.
Фото © VK / Павел Дуров
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг.
Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов. За год он совершил феноменальный скачок, увеличив активы сразу на 13,8 млрд. Это позволяет предпринимателю занимать 112-ю строчку мирового рейтинга. В международном рейтинге Дуров указан как представитель ОАЭ. Второе место среди богачей страны занимает уроженец Индии, основатель компании – владельца торговых сетей LuLu Group International Юсуфф Али. Его капитал — 4,8 млрд долларов.
Российская же версия Forbes всё же относит Дурова к гражданам РФ, поставив его на девятую позицию.
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