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Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

В международном рейтинге он указан как представитель Объединённых Арабских Эмиратов.

6 апреля 2021, 14:17
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/durov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Дуров</a></p>

Фото © VK / Павел Дуров

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии журнала Forbes, составившего ежегодный рейтинг.

Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов. За год он совершил феноменальный скачок, увеличив активы сразу на 13,8 млрд. Это позволяет предпринимателю занимать 112-ю строчку мирового рейтинга. В международном рейтинге Дуров указан как представитель ОАЭ. Второе место среди богачей страны занимает уроженец Индии, основатель компании – владельца торговых сетей LuLu Group International Юсуфф Али. Его капитал — 4,8 млрд долларов.

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Российская же версия Forbes всё же относит Дурова к гражданам РФ, поставив его на девятую позицию.

Ранее Павла Дурова назвали одним из трёх самых богатых россиян будущего.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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