Суд снял обвинения в свержении конституционного строя с экс-президента Армении Кочаряна

С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сняты обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году. Такое решение принял во вторник суд общей юрисдикции Еревана, передаёт ТАСС. По делу также проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Они также были реабилитированы на основании решения Конституционного суда.

"Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления", — огласила решение судья Анна Данибекян.

Сам политик изначально называл предъявляемые ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Он связывал кампанию с желанием убрать его от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Авторы