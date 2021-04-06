Суд снял обвинения в свержении конституционного строя с экс-президента Армении Кочаряна
Дело против него расследовалось с 2018 года, политик даже был арестован, но освобождён из-под стражи под поручительство бывшего и действующего лидеров Нагорно-Карабахской Республики.
Фото © Facebook / Robert Kocharyan
С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сняты обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году. Такое решение принял во вторник суд общей юрисдикции Еревана, передаёт ТАСС. По делу также проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Они также были реабилитированы на основании решения Конституционного суда.
"Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления", — огласила решение судья Анна Данибекян.
Напомним, что летом 2018 года Роберт Кочарян, находившийся у власти десять лет — с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года, был арестован по обвинению в свержении конституционного строя Армении. Его быстро выпустили на свободу, однако в декабре повторно арестовали в связи с уголовным делом. В мае 2019 года Кочарян был освобождён из-под стражи под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Сам политик изначально называл предъявляемые ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Он связывал кампанию с желанием убрать его от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.
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