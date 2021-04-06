Хоккеиста Емелина экстренно везут в НИИ им. Склифосовского

Хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, где он продолжит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Как стало известно Лайфу, из столицы Татарстана, где он до этого проходил лечение, его отправили самолётом в столичный госпиталь.

Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз "токсический шок печени".

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