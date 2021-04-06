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Категорий: 18

Хоккеиста Емелина экстренно везут в НИИ им. Склифосовского

Ранее ему был поставлен диагноз "токсический шок печени".

6 апреля 2021, 14:35
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, где он продолжит лечение в НИИ им. Склифосовского.

Как стало известно Лайфу, из столицы Татарстана, где он до этого проходил лечение, его отправили самолётом в столичный госпиталь.

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Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз "токсический шок печени".

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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