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От "коней" к "быкам": Гончаренко возглавил "Краснодар", но будет ли это успехом?

Проект Сергея Галицкого нуждается в срочной перезагрузке, иначе о европейских планах и амбициях придётся позабыть.

6 апреля 2021, 11:29
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Итак, свершилось: Виктор Гончаренко — новый главный тренер "Краснодара". Недолго белорусский специалист сидел без работы. Теперь в его послужном списке ещё одна мощная российская команда. Сможет ли он направить "быков" по нужному следу?

Гончаренко стал новым главным тренером "Краснодара"

Гончаренко стал новым главным тренером "Краснодара"

Безусловно, можно вспоминать успехи Гончаренко с БАТЭ в чемпионате страны и еврокубках или же его победы над "Реалом" с ЦСКА, но всё это дела дней ушедших. Теперь перед ним команда, амбиций у которой хватит на плей-офф Лиги чемпионов, да и цели наполеоновские.

Наверняка Гончаренко сможет перезагрузить "Краснодар". Нынешний состав, будем откровенны, в этом нуждается. Молодые футболисты с ним должны получить новый импульс и добавить красок, а опытные игроки — нужного лоска и правильности итоговому произведению. Вообще сомнений в том, что Гончаренко сможет раскрыть новые или же зажечь ряд старых имён, — нет. Шапи, Уткин, Сафонов и другие — всем им пора выходить на новый уровень.

С другой стороны, надолго ли этого хватит? Фёдор Чалов в ЦСКА при белорусе заиграл очень лихо, но постоянства в этом ему не хватало. И это самый яркий пример, при том что уровень юных игроков у армейцев очень даже приличный.

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В ЦСКА не развивались молодые ребята. Читал высказывания Геннадия Орлова, который тоже проявлял озабоченность тем, что у Ганчаренко не растут футболисты. Есть определённые сомнения, потому что предыдущая работа Ганчаренко оставляла желать лучшего с точки зрения развития молодых футболистов, — сказал в интервью РИА "Новости" председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

И это может стать камнем преткновения. Ведь владелец "Краснодара" Сергей Галицкий давно и чётко обозначил своё желание увидеть на поле одиннадцать собственных воспитанников. Тут же, кстати, очень интересно и то, как Гончаренко будет взаимодействовать с боссом "быков", который, как известно, любит пристально следить за происходящим в команде.

Как ни крути, а Гончаренко приходит к очень серьёзно болеющей команде. И если он сможет моментально показать себя во всей красе при очень сложном календаре "Краснодара", то станет очевидно — Галицкий и его штаб не ошибся. Задачка со звёздочкой — не иначе.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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