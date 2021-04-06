От "коней" к "быкам": Гончаренко возглавил "Краснодар", но будет ли это успехом?

Итак, свершилось: Виктор Гончаренко — новый главный тренер "Краснодара". Недолго белорусский специалист сидел без работы. Теперь в его послужном списке ещё одна мощная российская команда. Сможет ли он направить "быков" по нужному следу?

Безусловно, можно вспоминать успехи Гончаренко с БАТЭ в чемпионате страны и еврокубках или же его победы над "Реалом" с ЦСКА, но всё это дела дней ушедших. Теперь перед ним команда, амбиций у которой хватит на плей-офф Лиги чемпионов, да и цели наполеоновские.

Наверняка Гончаренко сможет перезагрузить "Краснодар". Нынешний состав, будем откровенны, в этом нуждается. Молодые футболисты с ним должны получить новый импульс и добавить красок, а опытные игроки — нужного лоска и правильности итоговому произведению. Вообще сомнений в том, что Гончаренко сможет раскрыть новые или же зажечь ряд старых имён, — нет. Шапи, Уткин, Сафонов и другие — всем им пора выходить на новый уровень.

С другой стороны, надолго ли этого хватит? Фёдор Чалов в ЦСКА при белорусе заиграл очень лихо, но постоянства в этом ему не хватало. И это самый яркий пример, при том что уровень юных игроков у армейцев очень даже приличный.

— В ЦСКА не развивались молодые ребята. Читал высказывания Геннадия Орлова, который тоже проявлял озабоченность тем, что у Ганчаренко не растут футболисты. Есть определённые сомнения, потому что предыдущая работа Ганчаренко оставляла желать лучшего с точки зрения развития молодых футболистов, — сказал в интервью РИА "Новости" председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

И это может стать камнем преткновения. Ведь владелец "Краснодара" Сергей Галицкий давно и чётко обозначил своё желание увидеть на поле одиннадцать собственных воспитанников. Тут же, кстати, очень интересно и то, как Гончаренко будет взаимодействовать с боссом "быков", который, как известно, любит пристально следить за происходящим в команде.

Как ни крути, а Гончаренко приходит к очень серьёзно болеющей команде. И если он сможет моментально показать себя во всей красе при очень сложном календаре "Краснодара", то станет очевидно — Галицкий и его штаб не ошибся. Задачка со звёздочкой — не иначе.

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