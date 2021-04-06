Скопинский маньяк заявил, что ему запретят общаться с журналистами
На сегодняшнее заседание суда Мохов не явился. Следующее состоится 15 апреля.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, рассказал, что ему запретят общаться с прессой. Об этом пишет РИА "Новости".
Сегодня в Скопинском районном суде Рязанской области должно было состояться заседание по вопросу новых ограничений в отношении маньяка, но Мохов на него не явился. Однако позже он поговорил с журналистами. На вопрос о том, какие новые ограничения ему хотят ввести, маньяк ответил: "Запретить, чтоб с вами общаться". По словам Мохова, это решение уже принято.
Рассмотрение дела перенесено на 15 апреля.
Как рассказывал Лайф, полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка. Поводом для этого стало невыполнение им выданного ранее предписания. Кроме того, ранее Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора.
Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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