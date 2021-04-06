Скопинский маньяк заявил, что ему запретят общаться с журналистами

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, рассказал, что ему запретят общаться с прессой. Об этом пишет РИА "Новости".

Сегодня в Скопинском районном суде Рязанской области должно было состояться заседание по вопросу новых ограничений в отношении маньяка, но Мохов на него не явился. Однако позже он поговорил с журналистами. На вопрос о том, какие новые ограничения ему хотят ввести, маньяк ответил: "Запретить, чтоб с вами общаться". По словам Мохова, это решение уже принято.

Рассмотрение дела перенесено на 15 апреля.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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