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"Я звезда, и я собирала подписи": Олеся Малибу рассказала, как воюет с соседями — видео

Жильцы дома ополчились на скандально известную модель за незаконную установку камер в подъезде и подали на неё в суд. Модель не намерена давать себя в обиду.

6 апреля 2021, 15:18

Олеся Малибу рассказала о соседях, которые подали на неё в суд. Видео © LIFE

Сегодня, 6 апреля, в Таганском районном суде Москвы должно было состояться заседание по делу модели Олеси Малибу. На неё ополчились соседи за установку в подъезде камер видеонаблюдения, звезда же собирает подписи против хлама на лестничной клетке. В итоге суд перенёс заседание на 20 апреля, но звезда успела поделиться с журналистами информацией о ходе дела.

"Война" началась ещё в 2018 году. Малибу вынесла детские коляски и велосипеды соседей с лестничной клетки, возмущённые этим жильцы стали ломиться в квартиру модели, а та начала снимать их на камеру и выкладывать в соцсети. Людей возмутил тот факт, что возле квартиры Олеси незаконно установлены камеры видеонаблюдения. Но, как утверждает сама модель, запись на них не ведётся.

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"У меня царские замашки. Я не люблю хлам, я люблю, чтобы везде был порядок. Из-за моих камер соседи пошли собирать по дому подписи. Ну и я решила. Я звезда — и пошла по соседям. Меня уже все знают. На мою сторону встала старшая по дому, ей 65 лет. Есть её подпись. Старейшины все за меня и за мои камеры", — рассказала Лайфу Малибу.

Ранее модель заявляла об угрозах, которые поступают со стороны обидчивых соседей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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