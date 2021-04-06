Екатерина Гордон: Эдвард Бил вопил, что готов купить пострадавшим по тачке

Адвокат Екатерина Гордон рассказала о состоянии Екатерины Маничкиной — ещё одной пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом. У её подзащитной зафиксировано сотрясение мозга и есть определённые неврологические проблемы, сообщает телеканал "360". Сейчас девушка собирает справки, чтобы взыскать с виновника аварии компенсацию ущерба, в том числе морального.

Кроме того, по словам Гордон, её подзащитная в результате аварии осталась без машины, и, если блогер будет готов купить ей новый автомобиль, это поможет урегулировать имущественный вопрос даже в досудебном порядке.

"Представители ГАИ нам рассказали, что Бил вопил о том, что он готов купить всем по тачке и он разберётся", — отметила юрист.

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