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Екатерина Гордон: Эдвард Бил вопил, что готов купить пострадавшим по тачке

Если виновник аварии сдержит слово, это поможет ему урегулировать имущественный вопрос с одной из пострадавших в досудебном порядке.

6 апреля 2021, 15:18

Фото © Instagram.com / katyagordon

Адвокат Екатерина Гордон рассказала о состоянии Екатерины Маничкиной — ещё одной пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом. У её подзащитной зафиксировано сотрясение мозга и есть определённые неврологические проблемы, сообщает телеканал "360". Сейчас девушка собирает справки, чтобы взыскать с виновника аварии компенсацию ущерба, в том числе морального.

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Кроме того, по словам Гордон, её подзащитная в результате аварии осталась без машины, и, если блогер будет готов купить ей новый автомобиль, это поможет урегулировать имущественный вопрос даже в досудебном порядке.

"Представители ГАИ нам рассказали, что Бил вопил о том, что он готов купить всем по тачке и он разберётся", — отметила юрист.

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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП помимо клиентки Екатерины Гордон пострадала ещё одна женщина-водитель, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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