Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео
Фактом "кулинарного" вандализма сейчас занимаются сразу два ведомства — полиция и прокуратура. Личность правонарушительницы установить пока не удалось.
Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором неизвестная женщина готовит пищу на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в центре города подмосковного Пушкина. По предварительным данным, она жарила яичницу, причём готовилась в "кулинарному перформансу" заранее — даже принесла с собой посуду.
Фактом вандализма сейчас занимаются сразу два ведомства — полиция и прокуратура. Они разыскивают женщину, осквернившую мемориал, чтобы привлечь к ответственности.
"По видео, размещённому в сети Интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкина, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Дербента пожарил шашлык на Вечном огне и теперь пойдёт под суд. Не менее дикий случай с пикником у Вечного огня произошёл в Кронштадте. Там троица подъехала к мемориалу на автомобиле Skoda Octavia, причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника.
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