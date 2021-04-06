Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором неизвестная женщина готовит пищу на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в центре города подмосковного Пушкина. По предварительным данным, она жарила яичницу, причём готовилась в "кулинарному перформансу" заранее — даже принесла с собой посуду.

Фактом вандализма сейчас занимаются сразу два ведомства — полиция и прокуратура. Они разыскивают женщину, осквернившую мемориал, чтобы привлечь к ответственности.

"По видео, размещённому в сети Интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкина, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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