Девять человек задержали рядом с колонией, где отбывает наказание Алексей Навальный
Все они нарушили общественный порядок и были доставлены в отделение для разбирательства.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС
Полицейские во Владимирской области задержали девять человек рядом с ИК-2, где отбывает наказание российский блогер Алексей Навальный. По данным правоохранителей, всего там собралось около 45 человек, из них порядка 30 — представители СМИ и блогеры.
"Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", — говорится на сайте регионального УМВД.
Напомним, 2 февраля текущего года Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный. Позднее журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем.
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