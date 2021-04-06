Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в Сети
Странам неизбежно придётся устанавливать единые нормы развития интернет-пространства, считает он.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Уже в скором времени мировому сообществу будет необходимо договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в Сети. Такое мнение высказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на первом молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF.
Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в Сети.
Видео © LIFE
"Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут всё более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила", — сказал Кириенко.
По его словам, в рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, которые должны быть реализованы мировым сообществом, "чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ".
"С одной стороны, [интернет-гиганты] делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования. Потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные, мировые интернет-платформы должны подчиняться определённым правилам. Они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые, по сути своей, принадлежат самим пользователям. Они должны соблюдать правила использования этих данных", — подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в ускорении начала регулирования Интернета.
Выбор редакции
"Очень корректно": Кириенко оценил меры Роскомнадзора в отношении Twitter
В Twitter заявили о "нулевой терпимости" к распространению запрещённой информации
"Ногу на ногу можно по-разному закинуть": Эксперт по этикету пришла в ужас от манер делегации Зеленского в Катаре
"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку
Эксперт рассказал об опасностях раннего старта мотосезона
Комментариев: 0