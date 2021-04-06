Уже в скором времени мировому сообществу будет необходимо договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в Сети. Такое мнение высказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на первом молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF.

Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в Сети. Видео © LIFE

"Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут всё более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила", — сказал Кириенко.

По его словам, в рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, которые должны быть реализованы мировым сообществом, "чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ".

"С одной стороны, [интернет-гиганты] делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования. Потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные, мировые интернет-платформы должны подчиняться определённым правилам. Они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые, по сути своей, принадлежат самим пользователям. Они должны соблюдать правила использования этих данных", — подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в ускорении начала регулирования Интернета.

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