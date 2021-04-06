Выдало любопытство: в Красноярском крае задержали мужчину, избившего ветерана из-за 20 тысяч

В Красноярском крае задержан мужчина, избивший ветерана Великой Отечественной и ограбивший его на 20 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"По горячим следам был задержан 40-летний житель посёлка Зыково, который дал признательные показания и искренне раскаялся в содеянном", — говорится в сообщении СК.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Источник сообщил Лайфу, что задержанный Павел К. ранее был судим по статьям о грабеже и краже. Мужчину нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Причём выдал он себя сам. Злоумышленник ходил по селу и расспрашивал, что известно полиции. В доме, где жил ветеран, его видели неоднократно. Мужчина даже засветился на местном телеканале ТВК, где выражал недоумение, кто мог так поступить с ветераном. По словам местных жителей, Павел вообще главный герой всех репортажей, которые снимают в селе.

Полицейским мужчина пояснил, что конфликт начался из-за того, что он был пьяный, а ветеран — трезвый. На этой почве он ударил пожилого человека и потребовал деньги на пиво. Забрав их, злоумышленник ушёл. Павел проживает через дом от ветерана, но в силу возраста пострадавший, видимо, не смог указать на него.

А ранее мошенники на два миллиона рублей обокрали родственника Иосифа Сталина — 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева.

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