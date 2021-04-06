Военный аналитик объяснил, почему Зеленский больше не котируется на международной арене
Эксперт напомнил, что украинского лидера практически никто из коллег не поздравил с днём рождения.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет популярность на международной политической арене. Такую точку зрения в беседе с РИА ФАН высказал украинский военный аналитик Олег Жданов.
"К сожалению, на международной арене он (Зеленский. — Прим. Лайфа) не котируется. Вспомните хоть поздравления с днём рождения — почти никто из лидеров его не поздравил. Сейчас Байден готовится провести глобальный саммит по экологии, пригласил 40 стран, в том числе Россию. А вот Украины в списке приглашённых нет, что говорит само за себя", — отметил Жданов.
Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин, игнорируя Зеленского, чётко показывает, что он абсолютный ноль и нет никакого смысла с ним разговаривать.
"Даже хуже. Владимир Путин не считает президента Украины за политика и всеми действиями доказывает, что разговаривать на Украине не с кем. Либо Украина молча выполняет Минские соглашения, либо не о чем и говорить", — подытожил аналитик.
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