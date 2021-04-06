"Очень корректно": Кириенко оценил меры Роскомнадзора в отношении Twitter

Роскомнадзор применил очень корректные меры по замедлению трафика социальной сети "Твиттер" за то, что та не удалила запрещённую информацию. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в кулуарах первого молодёжного форума по управлению Интернетом Youth RIGF.

Кириенко оценил меры Роскомнадзора в отношении Twitter Видео © LIFE

"После того как Роскомнадзор начал применять меры ограничения (причём сделано очень корректно, так, чтобы не пострадали пользователи), впервые за несколько лет компания начала работать. Но почему нельзя было делать это раньше? Почему надо было ждать, чтобы возникла необходимость у государства защищать своих граждан? Здесь не может быть компромиссов, мы не можем не защитить детей от суицида и наркотиков", — рассуждает он.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

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