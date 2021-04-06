Эксперт рассказал об опасностях раннего старта мотосезона
Такие поездки могут привести к проблеме с глазами и лёгкими.
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Многие мотоциклисты выезжают на улицы сразу, как только позволяет погода, однако делать это опасно для здоровья. Причины назвал президент РООММ "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" Григорий Путинцев.
"Я отношусь к этому отрицательно и не советую, потому что прежде всего точка контакта с колесом и так маленькая, а когда асфальт холодный и среднестатистическая резина не приспособлена, то это опасно", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".
Кроме того, Путинцев рассказал о поднимающейся взвеси химии, которой всю зиму поливали дороги. При попадании в лёгкие она вредит здоровью человека, а также вызывает конъюнктивит и аллергические реакции.
Официальное начало мотосезона в 2021 году запланировано на 24 апреля, и эксперт советует дождаться его.
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