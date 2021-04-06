"Ногу на ногу можно по-разному закинуть": Эксперт по этикету пришла в ужас от манер делегации Зеленского в Катаре

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Лайфом раскритиковала внешний вид и поведение украинцев на приёме у руководства Катара . По её словам, арабам нельзя демонстрировать подошву, потому что это считается оскорбительным жестом. Именно поэтому закидывать ногу на ногу недопустимо.

Собеседница Лайфа отметила, что у женщин колени должны быть закрыты по щиколотку. И хотя для иностранных гостей делаются исключения, правила хорошего тона никто не отменял: если гостья прикроет ноги и наденет на голову палантин, тем самым она проявит уважение к гражданам той страны, в которую приехала.

— Я видела фото во время визита украинцев в Катар. Зеленский ещё прилично сидит, а вот члены делегации справа на фото — это ужас. Ногу на ногу можно по-разному закинуть, но у мужчин это плохо выходит. Одно радует, что иностранцы тоже не дремучие люди и понимают, что это иностранцы. Девушка из делегации тоже была без платка, но арабов надо уважать. Конечно, и Мишель Обама позволяла себе ездить в арабские страны, не покрывая голову платком. Но если Америка может позволить себе диктовать свои условия, то Украине не стоит этим заниматься, — убеждена Татьяна Николаева.