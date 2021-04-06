Ещё одна пляжная страна откроет границы для россиян при одном условии

Тунис готов начать принимать туристов, в том числе российских, уже с 19 апреля при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил министр туризма пляжной африканской страны Хабиб Аммар.

Анализы на ковид необходимо сдать за 72 часа до прибытия. Для индивидуальных путешественников осталась в силе 48-часовая самоизоляция и повторный ПЦР-тест после прилёта в Тунис. Клиенты туроператоров будут обслуживаться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready&Safe.

"Мы довольны решением российских властей разрешить "Аэрофлоту" производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний. И мы будем рады, если "Аэрофлот" захочет увеличить число рейсов в нашу страну", — сказал Аммар в беседе с РИА "Новости".

Министр уточнил, что от туристов не станут сейчас требовать сделать вакцинацию для въезда в страну, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, что во многих странах до сих пор остаются в силе такие жёсткие меры, как комендантский час. Некоторые государства вводят их повторно на фоне очередных вспышек эпидемии. Например, локдаун действует в Италии и Германии.

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