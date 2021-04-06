National Interest рассказал, как США готовятся к третьей мировой

Военно-воздушные силы США регулярно проводят учения для моделирования крупномасштабных сражений великих держав, готовясь таким образом к третьей мировой войне. Такое мнение высказал обозреватель Крис Осборн в журнале National Interest.

По его словам, в ходе ежегодной игры Red Flag ВВС США сталкиваются с "опытным и хорошо вооружённым противником", который называется красной командой. В её арсенале есть передовые технологии, высокотехнологичные самолёты пятого поколения и средства ПВО.

"Тактика воздушного боя остаётся основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве", — отмечает автор.

Как указано в докладе ВВС, цель этих учений — подготовка вооружённых сил к "многодоменной" войне и, как пишет Осборн, готовность реагировать и преодолевать многие вражеские препятствия на пути к успеху миссии.

Ранее Лайф сообщал, что в США решили противопоставить России "новое супероружие" из двух самолётов.

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