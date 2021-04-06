Украине в случае войны с Россией не стоит рассчитывать на многое, ведь прошлые аналогичные попытки европейцев завершались провалом. Так читатели газеты "Факты" оценили слова представителя Незалежной в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего масштабные учения Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией.

"Россия не допустит военных действий на своей территории", — считает пользователь под ником Waterwet.

Читатель ТО92 напомнил, что европейцы уже несколько десятилетий пытаются завладеть природными богатствами России, "как в своё время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец", однако все эти попытки завершились неудачей. И сейчас будет тот же результат, заметил он.

Пользователь Аман бе посоветовал Украине не рассчитывать на то, что европейские войска высадятся в стране для военных действий с Россией.

Другие читатели газеты заметили, что НАТО лишь использует Украину для конфронтации с РФ, однако "Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут".

Ранее журнал National Interest назвал пять видов оружия, которые обеспечат России победу над Украиной.

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