Россия и США обменялись данными о ядерном арсенале впервые после продления СНВ-3

Впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) Россия и США обменялись данными о количестве ракет и ядерных боеголовок. Об этом сообщает Госдепартамент.

Отмечается, что за полгода РФ сократила число ядерных боеголовок на девять (с 1456 до 1447), а США — на 100 (с 1457 до 1357). По состоянию на 1 марта в России были развёрнуты 517 (в сентябре 510) различных баллистических ракет, а в Штатах — 651 (в сентябре 675).

Также в РФ на три выросло число развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок — до 767. В США их число осталось прежним — 800.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. В прошлом году оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и Соединёнными Штатами. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Байден тоже уложился в срок до 5 февраля, когда истекал нынешний срок действия документа.

Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.

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