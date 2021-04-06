Украинский спонсор Обамы оказался организатором скандальной голой фотосессии в Дубае

За организацию скандальной съёмки голых девушек в Дубае задержан украинец Виталий Гречин. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Страна.ua".

По его данным, Гречин — киевлянин с американским паспортом. В возрасте десяти лет он с родителями переехал в США, где получил два высших образования и даже служил в американской армии, а позднее вернулся на Украину, где дослуживал при Посольстве США в Киеве.

"Страна.ua" отмечает, что Гречин знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой и даже финансировал его предвыборную кампанию. В годы его президентства киевлянин представлялся финансовым советником Демократической партии.

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

На странице Гречина в "Фейсбуке" есть множество фотографий в окружении девушек, причём на некоторых из них они полуголые.







Кроме того, по данным издания, имя Гречина упоминалось в 2019 году в связи со скандальным видео с участием игрока в покер Дэна Кейтса. На кадрах того ролика Кейтс сидит за покерным столом в окружении полуголых девушек в масках, а Гречин указан в титрах как продюсер.

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