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Украинский спонсор Обамы оказался организатором скандальной голой фотосессии в Дубае

Виталий Гречин родился в Киеве, но в десять лет с родителями переехал в США, получил там образование и отслужил в армии.

6 апреля 2021, 18:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1697929370238418&set=pb.100000641131802.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaliy Grechin</a></p>

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

За организацию скандальной съёмки голых девушек в Дубае задержан украинец Виталий Гречин. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Страна.ua".

По его данным, Гречин — киевлянин с американским паспортом. В возрасте десяти лет он с родителями переехал в США, где получил два высших образования и даже служил в американской армии, а позднее вернулся на Украину, где дослуживал при Посольстве США в Киеве.

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"Страна.ua" отмечает, что Гречин знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой и даже финансировал его предвыборную кампанию. В годы его президентства киевлянин представлялся финансовым советником Демократической партии.

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

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На странице Гречина в "Фейсбуке" есть множество фотографий в окружении девушек, причём на некоторых из них они полуголые.

  • Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
    Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
  • Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
    Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
  • Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
    Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

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Кроме того, по данным издания, имя Гречина упоминалось в 2019 году в связи со скандальным видео с участием игрока в покер Дэна Кейтса. На кадрах того ролика Кейтс сидит за покерным столом в окружении полуголых девушек в масках, а Гречин указан в титрах как продюсер.

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Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек может ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Правда, они могут избежать его по одной причине.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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