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Учёные нашли психические расстройства у трети переболевших ковидом

Чаще всего пациенты страдали от тревожного и аффективного расстройства, реже им ставили диагноз: ишемический инсульт.

7 апреля 2021, 03:24
<p>Фото © Depositphotos</p>

Фото © Depositphotos

Каждый третий переболевший коронавирусом спустя полгода после заражения сталкивается с психическими или нервными расстройствами. Об этом говорится в исследовании британских и американских учёных, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.

"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован CoViD-19, высчитанная распространённость диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", — говорится в документе.

По данным учёных, чаще всего переболевшие ковидом страдали от тревожного расстройства (17% пациентов) и аффективного расстройства (14%). Реже у пациентов был диагностирован ишемический инсульт (2% участников исследования), расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ (6,5%), бессонница (5%), деменция (0,7%).

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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