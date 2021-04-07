Учёные нашли психические расстройства у трети переболевших ковидом
Чаще всего пациенты страдали от тревожного и аффективного расстройства, реже им ставили диагноз: ишемический инсульт.
Фото © Depositphotos
Каждый третий переболевший коронавирусом спустя полгода после заражения сталкивается с психическими или нервными расстройствами. Об этом говорится в исследовании британских и американских учёных, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.
"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован CoViD-19, высчитанная распространённость диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", — говорится в документе.
По данным учёных, чаще всего переболевшие ковидом страдали от тревожного расстройства (17% пациентов) и аффективного расстройства (14%). Реже у пациентов был диагностирован ишемический инсульт (2% участников исследования), расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ (6,5%), бессонница (5%), деменция (0,7%).
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о растущей подверженности детей новым штаммам коронавируса.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от коронавируса в другие страны
33 зуба, лишний позвонок и топор в спине: тайна египетской мумии раскрыта спустя почти два века
Врачи предупредили о "ложном коронавирусе" у детей
"Под его песню врезался": Продюсер Моргенштерна второй раз за неделю попал в ДТП в Москве – видео
Выбросило из салона от удара: два человека погибли и несколько пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском — видео
Комментариев: 0