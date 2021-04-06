"Мы не на финишной прямой": Байден сообщил о распространении новых мутаций коронавируса в США

Новые мутации коронавируса активно распространяются в США, заболеваемость растёт, а число госпитализаций не снижается. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что число смертей продолжает уменьшаться, их намного меньше, чем в январе, однако в некоторых местах этот показатель увеличивается.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", — сказал Байден.

Американский лидер также заявил о "невероятном прогрессе" в вопросах вакцинации. По его словам, США находятся на пути к тому, чтобы выполнить президентскую цель — сделать 200 миллионов прививок за первые 100 дней на должности главы государства.

Байден сообщил, что благодаря достигнутым успехам вакцина будет доступна всему взрослому населению не к 1 мая, как планировалось ранее, а уже к 19 апреля. Он также выразил надежду на то, что вскоре Соединённые Штаты будут иметь достаточно доз препарата, чтобы предоставить его другим странам.

"Мы не можем просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить её во всём мире. Мы не можем построить стену или ограждение, достаточно высокое для того, чтобы не пускать вирус", — подчеркнул президент.

Ранее ВОЗ сообщила о росте смертности из-за коронавируса в мире. Неблагоприятная тенденция наблюдается шестую неделю подряд, а за последние семь дней скончалось более 71 тысячи человек.

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