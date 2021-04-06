ВОЗ сообщила о росте смертности из-за коронавируса в мире
Неблагоприятная тенденция наблюдается шестую неделю подряд, а за последние семь дней скончалось более 71 тысячи человек.
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За минувшую неделю смертность от новой коронавирусной инфекции в мире выросла на 11% по сравнению с предыдущей, сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Во всём мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев [заражения]", — говорится в документе.
Число смертей увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей. Так, за минувшие семь дней скончалось более 71 тысячи пациентов с коронавирусом. По данным организации, рост смертности от ковида в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке — 15%, в Восточном Средиземноморье — 7%, в Европе – 2%.
Ранее Лайф писал о том, что люди могут заражать домашних животных коронавирусом.
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