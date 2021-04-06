В Пензе возбудили дело из-за нападения ученицы на одноклассника с ножом за шутку о её изнасиловании
Руководство учебного заведения могут привлечь к уголовной ответственности за халатность.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта в пензенской школе, где 15-летняя школьница ударила ножом одноклассника за шутку о её изнасиловании. Инкриминируемая девочке статься — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", говорится на сайте регионального ведомства.
Проверку по факту поножовщины провела также городская прокуратура. Ведомство попросит следствие привлечь руководство Центра образования № 1 Пензы к уголовной ответственности за халатность.
"Материалы прокурорской проверки в части выявленной халатности администрации образовательного центра подготовлены для направления в следственные органы с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — информирует пресс-служба областной прокуратуры.
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Также по результатам проверки директору учебного заведения вынесено представление об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Девочка с матерью состоят на профилактическом учёте в районном подразделении полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске мужчина схватил девочку за волосы, повалил её на снег и прямо под камерами школы забрал у неё телефон.
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