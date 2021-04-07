Госдума рассмотрит законопроект о служебной тайне в области обороны

За раскрытие таких сведений предлагается ввести штрафы от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц и от четырёх до пяти тысяч — для должностных.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками к федеральному закону "Об обороне", которые вводят на законодательном уровне понятие служебной тайны в области обороны. Документ опубликован в электронной базе законодательного органа.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что служебную тайну будет представлять информация, которая образуется при организации мероприятий в области обороны на всех уровнях органов власти РФ, если распространение таких сведений может нанести вред при их выполнении.

Данные являются "информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", а нарушители будут нести ответственность по закону — согласно статьи 13.14 КоАП РФ для граждан и организаций. Взыскание составляет от 500 до одной тысячи рублей для физических лиц и от четырёх до пяти тысяч – для должностных. Для военнослужащих будет действовать дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.

Какие именно сведения будут относиться к служебной тайне в области обороны, определят руководители федеральных органов исполнительной власти и госорганов, которые предусматривают военную службу. Перечни будут пересматриваться по мере необходимости и размещаться в открытом доступе.