ФАС начала проверку из-за роста цен на овощи, курицу и яйца
Ведомство выяснит, не заключали ли производители запрещённые антимонопольным законодательством соглашения.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверку из-за роста розничных цен на овощи, куриные яйца и мясо птицы у крупнейших торговых сетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции", — уточнили в службе.
Там отметили, что камеральные проверки коснутся производителей плодоовощной продукции по поводу обоснованности повышения цен. Участников рынка проверят на предмет злоупотребления доминирующим положением и запрещённых антимонопольным законодательством соглашений между производителями.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении "Альфа-банка" и рэпера Моргенштерна после ролика "Клип за 10 лямов".
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