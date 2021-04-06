ФАС начала проверку из-за роста цен на овощи, курицу и яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверку из-за роста розничных цен на овощи, куриные яйца и мясо птицы у крупнейших торговых сетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции", — уточнили в службе.

Там отметили, что камеральные проверки коснутся производителей плодоовощной продукции по поводу обоснованности повышения цен. Участников рынка проверят на предмет злоупотребления доминирующим положением и запрещённых антимонопольным законодательством соглашений между производителями.

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