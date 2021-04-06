"Она под каблуком у России": Украинская делегация зареклась ехать в Белоруссию на переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе по окончании карантина из-за COVID-19 необходимо перенести из Белоруссии в другую страну.

Кравчук объяснил, что Незалежная не считает Белоруссию нейтральным государством, поэтому Минск "ни в коем случае не может" более выступать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", — подчеркнул политик.

По словам Кравчука, в Европе много нейтральных и высокоавторитетных стран, среди которых власти Украины смогут выбрать подходящую. Политик назвал Польшу хорошим местом для проведения переговоров, так как это нейтральная демократическая страна.

Ранее Лайф писал о том, что Кравчук поставил ультиматум на переговорах по ситуации в Донбассе.

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