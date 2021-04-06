Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке. Видео предоставлено Лайфу Московским зоопарком

Медведи Московского зоопарка Роза и Алладин проснулись после зимней спячки и вышли в уличные вольеры. Об этом администрация зоопарка рассказала в "Инстаграме".

Первая прогулка на свежем воздухе была относительно недолгой, ведь животные уже немолоды и им нужно время, чтобы прийти в себя после долгого сна. Сотрудники подготовили для мишек лёгкое угощение: яблоки, морковь, салат и прочее. Алладину особенно понравился виноград.

"Оба неторопливо исследовали свои территории. Роза значительно вела носом в сторону посетителей, а её шерсть колыхалась под апрельским ветром. Алладин лениво отгонял ворон, лоснясь в лучах солнца", — рассказали в зоопарке.

Под конец прогулки медведи отправились в свои тёплые укрытия — немного отдохнуть и досмотреть свои медвежьи сны.

Ранее в Московском зоопарке медведь-губач по кличке Пельмень встретил весну и стал выходить на улицу, когда столбики термометров остановились на плюсовых отметках.

Авторы