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Viva Челябинск, viva Флоренция! Итальянского мэра восхитило российское граффити с Давидом Микеланджело — видео

Именно во Флоренции хранится подлинник скульптуры знаменитого мастера, поэтому градоправителю отправили фото арт-объекта на челябинском фасаде.

6 апреля 2021, 19:44

Итальянского мэра восхитило российское граффити с Давидом Микеланджело. Видео © LIFE/ Telegram/ chelyabinsk01

Мэр Флоренции Дарио Нарделла записал видеообращение к жителям Челябинска, восхитившись граффити "Цифровой Давид", которое украшает одно из зданий города.

Произведение искусства появилось на фасаде ещё в октябре прошлого года. Знаменитую статую Микеланджело художники изобразили на современный лад — с беспроводными наушниками и планшетом, а также облачили её в деловой костюм.

"Я приветствую челябинцев и передаю им виртуальные объятия. Я с восхищением взглянул на прекрасный мурал в вашем городе. Для Флоренции и её жителей — большая честь стать частью вашей повседневной жизни благодаря значимому символу нашей культуры — Давиду Микеланджело", — сказал Нарделла.

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Фото граффити отправили мэру Флоренции, так как там находится подлинник скульптуры. Руководитель ассоциации художников "Граффити Россия" Дмитрий Кольцо рассказал, что они, как создатели изображения, не ожидали такого отклика.

"Утром в понедельник сидим в офисе, видим большое объявление от СМИ о том, что поблагодарил мэр. Обращается и вправду в Челябинск, вот, "Цифровой Давид". Когда мы поняли, что это относится к нам, очень удивились", — рассказал художник.

Его коллега Павел Чеклеин добавил, что у авторов была идея сделать интересную цифровизацию, нарисовать что-нибудь из Древней Греции на современный лад. Тогда в голову пришла идея изобразить творение Микеланджело. Было сделано 10–15 эскизов, после чего команда приступила к работе на фасаде.

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Мэр Флоренции выразил надежду, что в ближайшее время города будут сотрудничать в сфере культуры и инноваций, и пожелал, чтобы Давид стал символом общей победы над коронавирусом.

"Я уверен, что произведения искусства, подобные муралу, могут привлечь тысячи посетителей и вдохновить их на изучение наших достопримечательностей. За это мы благодарны вам от всего сердца. Посылаю вам сердечный привет. Viva Челябинск, viva Флоренция!" — заключил Нарделла.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге будет запущен уникальный художественный проект, который может стать прекрасной альтернативой граффити. Речь идёт о светопроекциях картин, которые появятся на фасадах и стенах жилых домов.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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