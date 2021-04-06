Viva Челябинск, viva Флоренция! Итальянского мэра восхитило российское граффити с Давидом Микеланджело — видео

Итальянского мэра восхитило российское граффити с Давидом Микеланджело. Видео © LIFE/ Telegram/ chelyabinsk01

Мэр Флоренции Дарио Нарделла записал видеообращение к жителям Челябинска, восхитившись граффити "Цифровой Давид", которое украшает одно из зданий города.

Произведение искусства появилось на фасаде ещё в октябре прошлого года. Знаменитую статую Микеланджело художники изобразили на современный лад — с беспроводными наушниками и планшетом, а также облачили её в деловой костюм.

"Я приветствую челябинцев и передаю им виртуальные объятия. Я с восхищением взглянул на прекрасный мурал в вашем городе. Для Флоренции и её жителей — большая честь стать частью вашей повседневной жизни благодаря значимому символу нашей культуры — Давиду Микеланджело", — сказал Нарделла.

Фото граффити отправили мэру Флоренции, так как там находится подлинник скульптуры. Руководитель ассоциации художников "Граффити Россия" Дмитрий Кольцо рассказал, что они, как создатели изображения, не ожидали такого отклика.

"Утром в понедельник сидим в офисе, видим большое объявление от СМИ о том, что поблагодарил мэр. Обращается и вправду в Челябинск, вот, "Цифровой Давид". Когда мы поняли, что это относится к нам, очень удивились", — рассказал художник.

Его коллега Павел Чеклеин добавил, что у авторов была идея сделать интересную цифровизацию, нарисовать что-нибудь из Древней Греции на современный лад. Тогда в голову пришла идея изобразить творение Микеланджело. Было сделано 10–15 эскизов, после чего команда приступила к работе на фасаде.

Мэр Флоренции выразил надежду, что в ближайшее время города будут сотрудничать в сфере культуры и инноваций, и пожелал, чтобы Давид стал символом общей победы над коронавирусом.

"Я уверен, что произведения искусства, подобные муралу, могут привлечь тысячи посетителей и вдохновить их на изучение наших достопримечательностей. За это мы благодарны вам от всего сердца. Посылаю вам сердечный привет. Viva Челябинск, viva Флоренция!" — заключил Нарделла.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге будет запущен уникальный художественный проект, который может стать прекрасной альтернативой граффити. Речь идёт о светопроекциях картин, которые появятся на фасадах и стенах жилых домов.

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