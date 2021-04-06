"Я не человек, что ли?" Депутат Госдумы исполнил песню Шатунова на фоне старого дома на Урале

Депутат Госдумы спел песню Шатунова во дворе городка на Урале. Видео © ionindm

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин решил выступить на публике с песней в городе Реже Свердловской области. Композицию парламентарий выбрал популярную — группы "Ласковый май". Многие жители были в недоумении: почему это публичный человек поёт на публике перед домом во дворе. В беседе с телеканалом "360" Ионин объяснил причины своего перформанса.

Депутат рассказал, что жители родного региона обратились к нему именно по вопросам благоустройства и он приехал на 50-летие одного из домов, чтобы помочь людям разобраться с условиями.

"Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу "Комфортная городская среда". Я для этого и приехал. Спел ещё, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек, что ли", — пояснил парламентарий.

Видео с песней Ионин поделился у себя в "Инстаграме", и под его постом многие поддержали депутата, отметив, что он — фанат своей работы.

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