"Я не человек, что ли?" Депутат Госдумы исполнил песню Шатунова на фоне старого дома на Урале
Под постом в "Инстаграме" многие пользователи поддержали парламентария, отметив, что он — фанат своей работы.
Депутат Госдумы спел песню Шатунова во дворе городка на Урале. Видео © ionindm
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин решил выступить на публике с песней в городе Реже Свердловской области. Композицию парламентарий выбрал популярную — группы "Ласковый май". Многие жители были в недоумении: почему это публичный человек поёт на публике перед домом во дворе. В беседе с телеканалом "360" Ионин объяснил причины своего перформанса.
Депутат рассказал, что жители родного региона обратились к нему именно по вопросам благоустройства и он приехал на 50-летие одного из домов, чтобы помочь людям разобраться с условиями.
"Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу "Комфортная городская среда". Я для этого и приехал. Спел ещё, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек, что ли", — пояснил парламентарий.
Видео с песней Ионин поделился у себя в "Инстаграме", и под его постом многие поддержали депутата, отметив, что он — фанат своей работы.
Ранее сахалинский депутат Сергей Булатов также отличился песенными талантами, правда, на этот раз в отрицательную сторону. Он спел при детях матерную песню и выложил видео в "Тикток". Центр управления регионом попросил правоохранителей провести проверку в отношении парламентария, а депутат-блогер сам подал заявление о выходе из КПРФ. Позже он и вовсе написал заявление о выходе из состава районного собрания.
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