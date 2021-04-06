Белый дом объяснил, кто будет принимать решение о вступлении Украины в НАТО
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, эта тема неоднократно поднималась в официальных переговорах в течение нескольких лет.
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Решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать весь альянс, а не только США. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она ответила на вопрос, обсуждалось ли членство Незалежной в организации во время переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. По словам Псаки, Киев давно стремится в НАТО, эта тема поднималась во время разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет.
"Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение принимать НАТО", — подчеркнула пресс-секретарь.
Псаки добавила, что Вашингтон постоянно предоставляет украинским официальным лицам заверения поддержки суверенитета. Кроме того, обсуждаются опасения Соединённых Штатов по поводу растущей напряжённости, режима прекращения огня и региональной напряжённости с союзниками по альянсу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе.
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