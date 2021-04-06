"Извращается образ русской женщины": Инициатор проверки СК рассказал о претензиях к Маниже и песне для Евровидения
По словам собеседника Лайфа Александра Перенджиева, композиция наносит удар исподтишка по российским ценностям, хотя преподносится с благими намерениями.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Следователи начали проверку песни Манижи, с которой она собирается выступать на Евровидении-2021. Жалобу в СК направил председатель АНО "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин. Он считает, что номер артистки "направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". Заместитель главного редактора "Ветеранских вестей", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Лайфом конкретизировал претензии к Маниже.
"Извращается образ русской женщины. Преподносится, что с благими намерениями, — на самом деле это удар исподтишка по нашим ценностям. Здесь идёт очернение непосредственно в том виде, в каком он представляется на Евровидении. Давайте негритянку выпустим и скажем, что это образ русской женщины. Образ русской женщины должен завораживать, показывать красоту и чистоту", — считает Перенджиев
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По мнению собеседника Лайфа, Манижа не соответствует образу русской женщины и в художественном смысле не умеет петь. По словам Перенджиева, цель жалобы — дать правовую оценку по поводу того, наносят ли ущерб национальной безопасности России такие действия или здесь всё в порядке.
"Война идёт в мягкой форме. Мы должны понимать, чей это заказ, откуда всё идёт и почему удар идёт именно по имиджу России и в особенности по образу русской женщины. Вот в этом надо разобраться. Это злой умысел или дурачество, которое льёт воду на мельницу нашим врагам, которые и так ведут против нас имиджевую и гибридную войну. Вот именно такая должна быть дана оценка, — добавил заместитель главного редактора "Ветеранских вестей".
Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили пользователи Сети, а также политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СК. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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