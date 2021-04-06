AstraZeneca прекратила испытания на детях после подтверждения связи между вакциной и тромбозом
Побочные эффекты к настоящему времени проявлялись только у взрослых, но полностью исключить опасность для более юных пациентов пока не представляется возможным.
Фото © ТАСС / Sven Simon
В Великобритании приостановили испытания вакцины против коронавируса компании AstraZeneca на детях и подростках из-за случаев образования тромбоза у взрослых. О принятом решении сообщает газета Wall Street Journal.
Оксфордский университет прекратил тестирование антиковидной вакцины на детях и подростках до тех пор, пока британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) не изучит возможные побочных эффекты препарата. Исследователи при этом пояснили, что данных об опасности вакцины AstraZeneca для юных пациентов нет.
"Хотя безопасность клинических испытаний на детях не вызывает беспокойства, Оксфорд решил дождаться дополнительной информации от MHRA о редких случаях тромбоза", — уточнил представитель университета.
Он не уточнил, сколько детей и подростков уже получили вакцину AstraZeneca в рамках испытаний.
Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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