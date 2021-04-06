AstraZeneca прекратила испытания на детях после подтверждения связи между вакциной и тромбозом

В Великобритании приостановили испытания вакцины против коронавируса компании AstraZeneca на детях и подростках из-за случаев образования тромбоза у взрослых. О принятом решении сообщает газета Wall Street Journal.

Оксфордский университет прекратил тестирование антиковидной вакцины на детях и подростках до тех пор, пока британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) не изучит возможные побочных эффекты препарата. Исследователи при этом пояснили, что данных об опасности вакцины AstraZeneca для юных пациентов нет.

"Хотя безопасность клинических испытаний на детях не вызывает беспокойства, Оксфорд решил дождаться дополнительной информации от MHRA о редких случаях тромбоза", — уточнил представитель университета.

Он не уточнил, сколько детей и подростков уже получили вакцину AstraZeneca в рамках испытаний.

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