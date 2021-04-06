"Это предел": Глава Минздрава Украины признал, что возможности медицинской системы страны исчерпаны

Ресурсы украинской системы здравоохранения исчерпаны, и количество коек с кислородом для коронавирусных пациентов достигло максимума. Об этом заявил на брифинге 6 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в медицинских учреждениях находится более 47 тысяч больных, а число коек с кислородом достигло 67 тысяч. При этом количество заражений и летальных исходов продолжает увеличиваться.

"Это предел, увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул. Статистика достаточно грустная", — отметил Степанов.

По его словам, за минувшую неделю умерло 2455 человек, что на 400 больше, чем в предыдущие семь дней. Заболело в этот же период 103 497 украинцев. В красной зоне по коронавирусу находятся 11 регионов, наиболее напряжённая эпидемиологическая обстановка сложилась в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях. Загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти.

Степанов добавил, что введение чрезвычайного положения или комендантского часа в стране пока не рассматривается, однако гражданам стоит быть бдительными и соблюдать уже существующие ограничения.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны CoViD-19", — подчеркнул глава Минздрава.

Общее количество прививочных кабинетов в стране составляет 11,5 тысячи, в каждом из них можно принимать до 40–50 пациентов в сутки, то есть суммарно около 450–500 тысяч человек каждый день могут получить вакцину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о контракте с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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