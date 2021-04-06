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На первом форуме по управлению Интернетом Youth RIGF 2021 избрали молодёжного цифрового омбудсмена

Им стал Дмитрий Гуляев, студент третьего курса МГЮА им. Кутафина. Всего же было шесть кандидатов.

6 апреля 2021, 18:55
<p>Фото © <a href="https://msal.ru/news/ocherednaya-pobeda-na-konkurse-student-mgyua-dmitriy-gulyaev-vybran-molodezhnym-tsifrovym-ombudsmeno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">msal.ru</a></p>

Фото © msal.ru

На первом российском молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF 2021 был избран молодёжный цифровой омбудсмен. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, который организовал мероприятие совместно с Центром компетенций по глобальной IT-кооперации при поддержке Skoltech и Центра международного продвижения.

"На форуме был избран молодёжный цифровой омбудсмен — им стал Дмитрий Гуляев, студент третьего курса МГЮА им. Кутафина. Молодёжный омбудсмен был выбран из шести кандидатов: профили кандидатов были выложены на сайте форума, а на самом форуме прошла презентация программ омбудсменов. Специальное жюри оценило реализуемость этих программ, и имя победителя объявил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов", — говорится в сообщении.

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В аппарате Молодёжного цифрового омбудсмена также будут работать два других кандидата — студент магистерской программы МГИМО Алексей Стариков и председатель студенческого совета МГТУ им. Баумана Ирина Трапезникова.

Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на первом молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF, заявил о необходимости международных правил работы компаний в Сети. По его мнению, странам неизбежно придётся устанавливать единые нормы развития интернет-пространства.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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