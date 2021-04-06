На первом форуме по управлению Интернетом Youth RIGF 2021 избрали молодёжного цифрового омбудсмена

На первом российском молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF 2021 был избран молодёжный цифровой омбудсмен. Об этом сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ, который организовал мероприятие совместно с Центром компетенций по глобальной IT-кооперации при поддержке Skoltech и Центра международного продвижения.

"На форуме был избран молодёжный цифровой омбудсмен — им стал Дмитрий Гуляев, студент третьего курса МГЮА им. Кутафина. Молодёжный омбудсмен был выбран из шести кандидатов: профили кандидатов были выложены на сайте форума, а на самом форуме прошла презентация программ омбудсменов. Специальное жюри оценило реализуемость этих программ, и имя победителя объявил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов", — говорится в сообщении.

В аппарате Молодёжного цифрового омбудсмена также будут работать два других кандидата — студент магистерской программы МГИМО Алексей Стариков и председатель студенческого совета МГТУ им. Баумана Ирина Трапезникова.

Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на первом молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF, заявил о необходимости международных правил работы компаний в Сети. По его мнению, странам неизбежно придётся устанавливать единые нормы развития интернет-пространства.

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