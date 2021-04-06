Возле турецкой базы в Сирии прогремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие
Их точное число на данный момент неизвестно, официального комментария от Анкары пока не поступало.
Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic
Возле базы турецких военнослужащих в Сирии прогремело два взрыва. Телеканал Al Hadath сообщает о погибших и пострадавших.
Инцидент произошёл в городе Телль-Тамере на севере провинции Хасеке. По данным СМИ, в общей сложности погибло и пострадало десять военных. Официальных комментариев из Анкары пока не поступало.
В то же время РИА "Новости" со ссылкой на источник с места событий сообщает о 12 погибших и раненых.
Напомним, в середине марта Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе на севере Алеппо. Удары пришлись на территорию, находящуюся в зоне операции турецкой армии "Щит Евфрата". После этого появилась информация о переброске турецкой военной техники в Сирии. Российские военные выразили обеспокоенность по этому поводу.
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