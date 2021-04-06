Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Возле турецкой базы в Сирии прогремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие

Их точное число на данный момент неизвестно, официального комментария от Анкары пока не поступало.

6 апреля 2021, 18:37

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Возле базы турецких военнослужащих в Сирии прогремело два взрыва. Телеканал Al Hadath сообщает о погибших и пострадавших.

Инцидент произошёл в городе Телль-Тамере на севере провинции Хасеке. По данным СМИ, в общей сложности погибло и пострадало десять военных. Официальных комментариев из Анкары пока не поступало.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на источник с места событий сообщает о 12 погибших и раненых.

Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Турция заявила о ракетном обстреле со стороны Сирии

Напомним, в середине марта Турция обвинила Сирию в ракетном ударе по нефтяной базе на севере Алеппо. Удары пришлись на территорию, находящуюся в зоне операции турецкой армии "Щит Евфрата". После этого появилась информация о переброске турецкой военной техники в Сирии. Российские военные выразили обеспокоенность по этому поводу.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США ввели санкции против Турции из-за экспорта вооружений из России

вчера в 23:13

Студия Горького снимет документальный фильм о россиянке, примкнувшей к террористам

2 апреля, 09:26

Братья Магомедовы на суде не признали вину в хищении 11 миллиардов рублей

сегодня в 18:28

AstraZeneca прекратила испытания на детях после подтверждения связи между вакциной и тромбозом

сегодня в 18:56

"Это предел": Глава Минздрава Украины признал, что возможности медицинской системы страны исчерпаны

сегодня в 18:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1