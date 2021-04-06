Братья Магомедовы на суде не признали вину в хищении 11 миллиардов рублей

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов отказался признавать вину в хищении более 11 миллиардов рублей. Об этом он сказал в ходе слушания, которое проходило в Мещанском суде Москвы. Дело рассматривается по существу, кроме Зиявудина на скамье подсудимых находится его брат Магомед.

"Вину не признаю. Выдвинутые обвинения абсурдны, и их много. Абсолютно неквалифицированный, выхолощенный документ о хищении в Калининграде. Обвинения голословны и лживы", — цитирует ТАСС слова Зиявудина.

Магомед Магомедов также отказался признавать вину, отметив, что показания против него никто не давал. Аналогичным образом поступил и экс-партнёр братьев Артур Максидов, который является бывшим директором компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма".

Напомним, что следствие обвиняет братьев Магомедовых в мошенническом многомиллиардном хищении в период с 2010 по 2016 год, а также создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Авторы