Ким Кардашьян официально признана миллиардершей по версии Forbes

Телезвезда, блогерша и предприниматель Ким Кардашьян официально признана миллиардершей, её состояние достигло одного миллиарда долларов, согласно данным Forbes Real Time.

Большую часть богатства светской диве приносит её косметическая и парфюмерная компания KKW Beauty. В 2020 году Кардашьян продала 20% акций предприятия французско-американской компании Coty. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов. Несмотря на то что в названии KKW Beauty есть буква W — от фамилии бывшего мужа Канье Уэста, Ким подала на развод с рэпером в феврале 2021 года.

Также в 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующей одежды Skims. По оценкам Forbes, контрольный пакет компании оценивается в 225 миллионов долларов. Особого успеха инста-дива достигла в период пандемии, когда начала выпускать удобные вещи для дома, оказавшиеся популярными в период всеобщего локдауна.

Немалый доход светской львице приносят и соцсети, только в "Инстаграме" у неё более 213 миллионов подписчиков. Кроме того, звезда снимается в популярном семейном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.

В 2019 году на титул миллиардерши претендовала ещё одна представительница семейства Кардашьян. Кайли Дженнер получила звание самой молодой обладательницы миллиардного состояния, однако после детальных подсчётов лишилась его: ей не хватило чуть больше миллиона долларов.

Ранее Лайф сообщал, что основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии журнала Forbes.

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