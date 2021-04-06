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Ким Кардашьян официально признана миллиардершей по версии Forbes

Основной доход светской львице приносит косметическая и парфюмерная компания KKW Beauty и бренд одежды Skims.

6 апреля 2021, 19:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMfD5HWgqr8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kimkardashianwest</a></p>

Фото © Instagram / kimkardashianwest

Телезвезда, блогерша и предприниматель Ким Кардашьян официально признана миллиардершей, её состояние достигло одного миллиарда долларов, согласно данным Forbes Real Time.

Большую часть богатства светской диве приносит её косметическая и парфюмерная компания KKW Beauty. В 2020 году Кардашьян продала 20% акций предприятия французско-американской компании Coty. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов. Несмотря на то что в названии KKW Beauty есть буква W — от фамилии бывшего мужа Канье Уэста, Ким подала на развод с рэпером в феврале 2021 года.

Также в 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующей одежды Skims. По оценкам Forbes, контрольный пакет компании оценивается в 225 миллионов долларов. Особого успеха инста-дива достигла в период пандемии, когда начала выпускать удобные вещи для дома, оказавшиеся популярными в период всеобщего локдауна.

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Немалый доход светской львице приносят и соцсети, только в "Инстаграме" у неё более 213 миллионов подписчиков. Кроме того, звезда снимается в популярном семейном реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.

В 2019 году на титул миллиардерши претендовала ещё одна представительница семейства Кардашьян. Кайли Дженнер получила звание самой молодой обладательницы миллиардного состояния, однако после детальных подсчётов лишилась его: ей не хватило чуть больше миллиона долларов.

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Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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