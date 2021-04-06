В Сеть слили фоторазоблачение, как выглядит Кардашьян в бикини, и юристы пытаются скорее его удалить

Члены популярного семейства Кардашьян так сильно полагаются на фильтры и фотошоп, что любое неотредактированное фото вызывает у них панику. Поэтому когда реальный снимок 36-летней Хлои попал в Сеть, то у пиар-отдела семейства едва не случился приступ. На фото женщина стоит возле бассейна, который располагается на заднем дворе частного дома её матери — Крис Дженнер — в Калифорнии, и с кем-то разговаривает.

Фото © Reddit / thewestfamily и Instagram / khloekardashian

На Хлои надет маленький купальник с леопардовым принтом, а её волосы забраны в хвост. Звезда не позировала, выставляя бёдра и втягивая живот, как обычно она это делает в "Инстаграме". Кожа бизнесвумен была вся в буграх от целлюлита, а талию на новом снимке обнаружить удалось не с первой попытки. Хлои сфотографировал ассистент семейства Кардашьян, когда на этих выходных его члены праздновали Пасху. Но вот как снимок попал в Сеть, неизвестно.

Фото © Instagram / khloekardashian

В соцсетях пользователи принялись обсуждать его и делиться им с друзьями, но знаменитая семья была категорически против. Они сделали упор на то, что фото было сделано и распространяется без разрешения Хлои, что противозаконно. Юристы и пиар-отдел принялись удалять снимок с просторов Сети, угрожая пользователям судом и блокируя их страницы, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / khloekardashian

Такая реакция удивительна, потому что большинство пользователей Сети отнеслись благосклонно к настоящей Хлои и посчитали её естественность милой. Но бурная реакция семейства их не на шутку разозлила, ведь таким образом звёздный клан лишь демонстрирует двойные стандарты и лицемерие.

Хотела бы я пожалеть её из-за того, как комплексы и неуверенность в себе не дают ей жить, но не буду. Как смеет она задавать нереальную планку внешнего вида, когда на фото она просто лепит новую себя?! shelfnunny

Я не знал, что можно наложить копирайт на своё неудачное фото... Хотя, конечно, если пытаешься притвориться, что ты не пластиковая кукла, а настоящий человек, то, наверное, можно... GraveyDeluxe

Печально видеть, насколько люди глупы и пусты, что пытаются спрятать за фотошопом всю свою жизнь и выглядеть как кто-то другой PeaceIll9912

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