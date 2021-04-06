Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде

Популярная 35-летняя модель из России Ирина Шейк доказала, что способна совершенно на всё. В серии фото звезда показала, в чём она выходила на подиум, демонстрируя весеннее пополнение бренда Mugler. Ирина стояла в примерочной возле зеркала и крутилась перед фотографом, чтобы показать со всех сторон необычный костюм, который с трудом можно было назвать одеждой.

Ирина Шейк добилась огромного успеха в фешен-индустрии, её приглашают на самые популярные и престижные показы, а многие модные дома сражаются за её внимание. Но так было не всегда — на днях модель поделилась архивным фото, на котором ей было всего 20 лет. Тогда мир ещё не знал, что его ждёт. Как и голливудский актёр Брэдли Купер, с которым Ирина четыре года состояла в отношениях. В 2019 году пара рассталась, но продолжает воспитывать дочь Лею, хоть и порознь.