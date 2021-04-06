Ирина Шейк устроила примерку и случайно обрушила Интернет, выложив фото в слишком откровенном наряде
В таком виде ей предстояло выйти на подиум для показа новой коллекции модного дома Mugler.
Популярная 35-летняя модель из России Ирина Шейк доказала, что способна совершенно на всё. В серии фото звезда показала, в чём она выходила на подиум, демонстрируя весеннее пополнение бренда Mugler. Ирина стояла в примерочной возле зеркала и крутилась перед фотографом, чтобы показать со всех сторон необычный костюм, который с трудом можно было назвать одеждой.
Облегающий наряд модели состоял из сетчатой ткани, по которой то тут, то там струились чёрные полосы, прикрывающие самое откровенное и создающие стильный узор. Такой костюм больше напоминал нижнее бельё, поэтому новые фото звезды взбудоражили 14,7 миллиона подписчиков.
Ну, Ирка, ошалеть!
Такими фото ты меня прям мотивируешь!😍🔥
Тёть Ир, ну вы, конечно, вообще бомбочка🙌🔥
Фото © Instagram / versace и vogueczechoslovakia
Ирина Шейк добилась огромного успеха в фешен-индустрии, её приглашают на самые популярные и престижные показы, а многие модные дома сражаются за её внимание. Но так было не всегда — на днях модель поделилась архивным фото, на котором ей было всего 20 лет. Тогда мир ещё не знал, что его ждёт. Как и голливудский актёр Брэдли Купер, с которым Ирина четыре года состояла в отношениях. В 2019 году пара рассталась, но продолжает воспитывать дочь Лею, хоть и порознь.
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