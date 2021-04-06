Каменских в крошечном бикини похвасталась красивым садом, но подписчики смотрели совсем на другое

Известная 33-летняя украинская певица Настя Каменских открыла сезон снимков в купальниках, опубликовав один в своём инстаграме. На фото артистка предстала в ванной, из окон которой виднелся зелёный и густой сад. Сама девушка позировала перед мужем в одном купальнике, который мало что оставил на откуп фантазии поклонников.

Фото © Instagram / kamenskux

Светлая ткань с акварельным узором мало что смогла прикрыть, зато прекрасно оттенила загорелую кожу певицы. Та приняла довольно откровенную позу перед мужем, которому пришлось выполнить роль фотографа, поправляя длинные волосы, завязанные в пучок. Ни о макияже, ни об украшениях Настя беспокоиться не стала. "Вид на сад", — подписала она снимок, однако в комментариях ни один поклонник о саде даже не заикнулся.

Фото © Instagram / kamenskux

Потап счастливчик🤗 den79898

Огонь фигура, не то что сейчас доски __r0man___

Девушка! Вам не стыдно? Быть такой красивой…🔥

evgeniialeks28_92

Фото © Instagram / kamenskux

Фото Насти за несколько часов набрало больше 137 тыс. лайков, и в комментариях многие мечтали оказаться на месте мужа певицы. Вместе с Потапом они выступали с 2006 года, всячески отрицая все намёки об отношениях. Но тогда, когда с 2017 года певица начала сольную карьеру, а Потап всё ещё оставался с ней и помогал с продвижением, открещиваться от слухов о романе было всё сложнее. И вот в мае 2019 года пара подтвердила все многолетние догадки, поженившись в одном из ресторанов под Киевом.

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