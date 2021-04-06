ЦСКА в третий раз победил СКА и повёл в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 3-0

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в третьем матче полуфинального раунда Кубка Гагарина и повёл в серии — 3-0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась победой москвичей со счётом 5:2.

А начиналось для команды Валерия Брагина всё весьма неплохо. Петербуржцы бодро начали игру, разменяв нули на табло уже на второй минуте после стартового свистка. Нападающий Евгений Тимкин воспользовался пасом Владислава Каменева и с пятака пробил голкипера ЦСКА Ларса Юханссона.

Однако развить быстрый успех в первом периоде хозяевам льда так и не удалось. А на второй игровой отрезок ЦСКА вышел более мотивированным и за восемь минут забросил три шайбы. Сначала форвард Антон Слепышев реализовал лишнего игрока.

Следом защитник гостей Джон Гилмор мощным броском пробил Александра Самонова. А ещё через две с небольшим минуты нападающий Максим Шалунов после розыгрыша большинства заставил тренерский штаб СКА заменить своего кипера Самонова на шведа Магнуса Хелльберга — 1:3.

СКА, конечно же, пытался исправить ситуацию. У армейцев с Невы было четыре попытки (три подряд) реализовать большинство, но воспользоваться этими подарками петербуржцы не смогли.

И всё же свой второй гол Питер отпраздновал: нападающий Антон Бурдасов за пять минут до финальной сирены вернул СКА надежду на итоговый успех, но два точных броска нанесённые Мэтом Робнсоном и Константином Окуловым по пустым воротам эту надежду петербургских хоккеистов разбили.

ЦСКА в третий раз в серии (3:0; 2:0; 5:2) побеждает СКА. Теперь для выхода в финал Кубка Гагарина москвичам достаточно обыграть петербуржцев ещё один раз.

Четвёртый матч армейского противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге 8 апреля.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

СКА — ЦСКА — 2:5 (1:0; 0:3; 1:2), в серии — 0-3

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