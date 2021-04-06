Порки не будет: генпрокурор Дубая объявил о наказании для участниц голой фотосессии
Девушки и организаторы съёмок обвиняются в "хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов".
Фото © Соцсети
Генеральный прокурор Дубая объявил о завершении расследования дела о фотосессии с участием голых моделей на балконе одного из небоскрёбов. По его итогам решено выслать всех участников скандальной съёмки из эмирата.
"Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства", — сообщила пресс-служба правительства эмирата Дубай.
Действия и поведение участников и организаторов голой фотосессии признаны противоречащими закону страны.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Зато выяснилось, что задержано 11 украинок. Ранее сообщалось, что за съёмку в стиле ню девушкам могут грозить публичная порка, тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
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