Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Порки не будет: генпрокурор Дубая объявил о наказании для участниц голой фотосессии

Девушки и организаторы съёмок обвиняются в "хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов".

6 апреля 2021, 19:36
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Генеральный прокурор Дубая объявил о завершении расследования дела о фотосессии с участием голых моделей на балконе одного из небоскрёбов. По его итогам решено выслать всех участников скандальной съёмки из эмирата.

"Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства", — сообщила пресс-служба правительства эмирата Дубай.

Действия и поведение участников и организаторов голой фотосессии признаны противоречащими закону страны.

Украинский спонсор Обамы оказался организатором скандальной голой фотосессии в Дубае

Украинский спонсор Обамы оказался организатором скандальной голой фотосессии в Дубае

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Зато выяснилось, что задержано 11 украинок. Ранее сообщалось, что за съёмку в стиле ню девушкам могут грозить публичная порка, тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России

Лайф узнал личность фотографа, которого подозревают в съёмке голых моделей в Дубае, и он уже в России

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Город грехов Дубай: 14 ещё более откровенных фото моделей с Украины, которые разделись на весь мир

вчера в 15:47

Украинский спонсор Обамы оказался организатором скандальной голой фотосессии в Дубае

сегодня в 18:11

Ким Кардашьян официально признана миллиардершей по версии Forbes

сегодня в 19:16

Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео

сегодня в 20:22

Госдеп подвёл итоги первого дня переговоров по иранской ядерной сделке

сегодня в 20:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1