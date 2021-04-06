Порки не будет: генпрокурор Дубая объявил о наказании для участниц голой фотосессии

Генеральный прокурор Дубая объявил о завершении расследования дела о фотосессии с участием голых моделей на балконе одного из небоскрёбов. По его итогам решено выслать всех участников скандальной съёмки из эмирата.

"Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства", — сообщила пресс-служба правительства эмирата Дубай.