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Подросток погиб и ещё один пострадал в результате взрыва мины в ЛНР

По предварительным данным, сработавшее взрывное устройство было установлено в период активных боевых действий в регионе.

6 апреля 2021, 20:06
<p>Фото © ТАСС/Александр Река</p>

Фото © ТАСС/Александр Река

Один подросток погиб и ещё один пострадал в результате подрыва на мине в городе Славяносербске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Подробности трагедии сообщил представитель Народной милиции государства Яков Осадчий.

"В районе западной окраины Славяносербска двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался", — рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства журналистам.

Согласно предварительной версии, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий в регионе.

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Ранее пятилетний мальчик погиб в результате обстрела с помощью украинского беспилотника, который сбросил взрывное устройство на посёлок Александровское в ДНР. Бабушка обратилась к виновнику гибели малыша, пожелав, чтобы теперь погибший ребёнок "приходил к нему каждую ночь" во сне.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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