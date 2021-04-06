Госдеп подвёл итоги первого дня переговоров по иранской ядерной сделке
Вашингтон считает Москву и Пекин своими союзниками в данном вопросе, поскольку интересы трёх стран по нему совпадают.
Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС
Сегодня в Вене в очном формате прошёл первый день переговоров по СВПД, которые Госдепартамент США оценил как эффективные, однако отметил, что сторонам предстоят "сложные дискуссии". Об этом сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Несмотря на то что мы даже не проводим прямых переговоров с Ираном, это положительный, конструктивный и потенциально полезный шаг. Мы стремимся определить, какие шаги иранцы готовы предпринять, чтобы вернуться к ограничениям в рамках сделки 2015 года", — сказал он в ходе брифинга.
Дипломат добавил, что Вашингтон по-прежнему не ожидает стремительного развития переговоров с Ираном по СВПД. Америка считает РФ и Китай своими союзниками на этих переговорах, так как интересы стран совпадают. Москва и Пекин являются изначальными членами группы "5+1", они стремятся содействовать СВПД.
Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом".
Лента новостей
Подросток погиб и ещё один пострадал в результате взрыва мины в ЛНР
сегодня в 20:06
Viva Челябинск, viva Флоренция! Итальянского мэра восхитило российское граффити с Давидом Микеланджело — видео
сегодня в 19:44
Порки не будет: генпрокурор Дубая объявил о наказании для участниц голой фотосессии
сегодня в 19:36
Выбор редакции
США выразили надежду "однажды" открыть свои дипмиссии по всей России
Белый дом объяснил, кто будет принимать решение о вступлении Украины в НАТО
Путин и Болсонару обсудили по телефону поставки "Спутника V" в Бразилию
В Подмосковье задержали женщину, пожарившую яичницу на Вечном огне
Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео
Комментариев: 0