В Подмосковье задержали женщину, пожарившую яичницу на Вечном огне
На осквернительницу мемориала завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Фото © LIFE
В Подмосковье задержали женщину, которая пожарила яичницу на Вечном огне и попала на видео. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что подозреваемая – жительница города Красноармейска 1956 года рождения.
"Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре г. Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне", – рассказали в управлении.
В отношении нарушительницы завели уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Ранее Лайф рассказывал, как житель Дербента пожарил шашлык на Вечном огне и теперь пойдёт под суд. Не менее дикий случай с пикником у Вечного огня произошёл в Кронштадте. Там троица подъехала к мемориалу на автомобиле Skoda Octavia, причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника.
Лента новостей
Выбор редакции
Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео
В Пензе школьница ударила ножом в спину одноклассника за шутку о её изнасиловании
Подросток погиб и ещё один пострадал в результате взрыва мины в ЛНР
Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео
Госдеп подвёл итоги первого дня переговоров по иранской ядерной сделке
Комментариев: 0