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В Подмосковье задержали женщину, пожарившую яичницу на Вечном огне

На осквернительницу мемориала завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

6 апреля 2021, 20:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Подмосковье задержали женщину, которая пожарила яичницу на Вечном огне и попала на видео. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что подозреваемая – жительница города Красноармейска 1956 года рождения.

"Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре г. Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне", – рассказали в управлении.

В отношении нарушительницы завели уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео

Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине — видео

Ранее Лайф рассказывал, как житель Дербента пожарил шашлык на Вечном огне и теперь пойдёт под суд. Не менее дикий случай с пикником у Вечного огня произошёл в Кронштадте. Там троица подъехала к мемориалу на автомобиле Skoda Octavia, причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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