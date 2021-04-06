В Подмосковье задержали женщину, пожарившую яичницу на Вечном огне

В Подмосковье задержали женщину, которая пожарила яичницу на Вечном огне и попала на видео. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что подозреваемая – жительница города Красноармейска 1956 года рождения.

"Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре г. Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне", – рассказали в управлении.

В отношении нарушительницы завели уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

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