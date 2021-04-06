Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью

Американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису видеоконференций для государственных учреждений в России и СНГ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо дистрибьютора Zoom "РайтКонф".

Решение было принято 31 марта. В документе дистрибьютора говорится, что корпорация отзывает у российского партнёра лицензию на продажу госорганизациям. Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил, что речь идёт о странах России и СНГ. Детали дальнейшего сотрудничества пока уточняются, но руководитель не исключил, что Zoom создаст отдельный продукт для госсектора.

Эксперты полагают, что запрет может сказаться на деятельности образовательных учреждений. Издание отмечает, что в 2020 году дистрибьютор участвовал как минимум в четырёх тендерах на поставку Zoom в школы, колледжи и вузы. На сайте госзакупок обнаружилось 40 таких тендеров.

В Минпросвещения изданию заявили, что образовательная система в России сможет использовать разные сервисы и защищена вариативностью инструментов.

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов не исключил, что решение Zoom связано именно с санкционными рисками. Поскольку американский рынок является основным для корпорации, она боится потерять имидж и старается исключить любые поводы.

Более того, доля России в выручке Zoom не превышает 1%, поэтому компании выгоднее пожертвовать российским рынком, нежели стоимостью своих акций. Также причиной может стать сложность соблюдения законодательства, например, если речь идёт о необходимости хранить данные пользователей на территории страны.

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин добавил, что отказ от сотрудничества не представляет серьёзной проблемы для РФ. По его словам, решения "Яндекса" вполне могут удовлетворить потребности в организации видеоконференций. Эксперт полагает, что Zoom не вернётся с отдельным продуктом для госсектора после длительного перерыва, в то время как отечественные компании разрабатывают перспективные аналоги.

Ранее Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика "Твиттера" до 15 мая.

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