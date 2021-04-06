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"Новая газета" раскрыла результаты экспертизы по "химической атаке" на редакцию

Специалисты пришли к выводу, что в марте у издания распылили вещества, которые при концентрации 97% и выше могут вызывать серьёзное раздражение глаз и кожи.

6 апреля 2021, 21:34

"Новая газета" раскрыла выводы независимых экспертов, которые установили состав вещества, распылённого около редакции издания в марте. Материал по "химической атаке" опубликован на сайте газеты.

Согласно результатам экспертизы, основные летучие компоненты вещества — это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). При попадании в организм человека в жидком виде при концентрации 97% и выше 4-этилфенол вызывает серьёзное раздражение глаз и кожи. В малых концентрациях вещество не опасно для человека, но особо токсично для рыб.

"Скатол при больших концентрациях (99%) имеет острую токсичность при попадании внутрь человеческого организма. При попадании в жидком виде на кожу компонент вызывает раздражение. Кроме того, скатол вызывает раздражение дыхательных путей при вдыхании", — говорится в материале.

Вещество, согласно выводам экспертов, также не представляет опасности для человека в малых концентрациях.

"Машина для совершения терактов": Появилось видео "химической атаки" на редакцию "Новой газеты"

"Машина для совершения терактов": Появилось видео "химической атаки" на редакцию "Новой газеты"

Напомним, 15 марта "Новая газета" сообщила о "химической атаке" на редакцию. Отмечалось, что в помещениях все сотрудники и посетители чувствовали стойкий резкий химический запах.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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