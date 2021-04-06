Названы пять продуктов, которые нельзя употреблять людям с высоким давлением

Питание зачастую оказывает значительное влияние на уровень артериального давления. Гипертония редко проявляется заметными симптомами, однако увеличивает вероятность развития серьёзных заболеваний. Людям, страдающим повышенным давлением, следует избегать как минимум пяти продуктов, чтобы не подвергать организм дополнительным нагрузкам, пишет Express.

Первый из них – это соль. В ней содержится натрий, который является серьёзным фактором развития сердечных заболеваний. Рекомендуется употреблять не более одной чайной ложки в день, а также исключить еду, которая является основным источником соли: хлеб и булочки, пиццу, бутерброды, колбасные изделия и супы.

Также следует отказаться от обработанного мяса и мясных деликатесов, потому что их консервируют солью и добавляют большое количество приправ. Диета с высоким содержанием соли может нарушить нормальный баланс натрия в организме, что приведёт к задержке жидкости и, как следствие, к повышению артериального давления.

Согласно данным Action on Salt, снижение ежедневного потребления натрия с 10 до 6 граммов позволяет снизить риск смерти от инсульта на 16%, а от ишемической болезни сердца — на 12%.

Третий вредный продукт — это сахар. Он не только вызывает ожирение, но и является основным фактором повышения кровяного давления. Сахар нарушает метаболизм, например, заставляя организм вырабатывать слишком много инсулина и лептина, уменьшая выведение натрия и воды почками и вызывая сужение кровеносных сосудов. Больше всего его содержится во фруктовых соках, спортивных напитках, протеиновых батончиках и различных сиропах.

Четвёртое, от чего следует отказаться — это насыщенные и трансжиры. Их употребление в пищу увеличивает уровень вредного холестерина. Продукты, в которых в большом количестве содержатся вредные вещества, это красное мясо, такое как говядина, баранина и свинина, куриная кожа, жирное молоко и масло, пончики и чипсы.

Кроме того, тем, кто страдает гипертонией, важно не пить спиртное. Оно резко повышает давление, а также мешает правильному действию любых лекарств. Алкогольные напитки содержат много сахара и калорий, что способствует ожирению.

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